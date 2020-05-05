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Espreso.tvОбществоКарантин, скорее всего, будет продлен после 22 мая, - Шмыгаль

Карантин, скорее всего, будет продлен после 22 мая, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Карантин в Украине, скорее всего, продлят после 22 мая, но со следующими этапами послаблений

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина .

"Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью", - заявил он.

  • Напомним, 4 мая на внеочередном заседании правительство приняло решение о продлении карантина в 22 мая .

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