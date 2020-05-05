Карантин, скорее всего, будет продлен после 22 мая, - Шмыгаль
5 мая, 2020, 12:06
Карантин в Украине, скорее всего, продлят после 22 мая, но со следующими этапами послаблений
Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в эфире "Украинского радио", передает РБК-Украина .
"Всемирная организация здравоохранения продлила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью", - заявил он.
- Напомним, 4 мая на внеочередном заседании правительство приняло решение о продлении карантина в 22 мая .
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