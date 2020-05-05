Самая высокая смертность в Европе: Великобритания опередила Италию по количеству умерших от коронавируса
Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что до 2 мая в Англии и Уэльсе было зарегистрировано 29 648 смертей, связанных с COVID-19.
Согласно подсчетам Reuters , с учетом летальных случаев в Шотландии и Северной Ирландии количество умерших в Великобритании выросло до 32 313 человек.
В Италии с начала пандемии умерли 29 029 человек - до сих пор средиземноморская страна считалась наиболее пострадавшей от коронавируса страной в Европе.
Согласно данным Министерства здравоохранения Великобритании, по состоянию на 4 мая в стране умерли 28 734 пациентов с COVID-19.
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В пятерке наиболее пострадавших от пандемии стран - США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. В США коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, умерли более 68 тысяч человек.
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