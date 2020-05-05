В Белом доме прогнозируют удвоение суточной смертности от коронавируса, - NYT

5 мая, 2020, 10:20

Администрация президента США Дональда Трампа прогнозирует, что ежедневный показатель смертности от коронавируса до 1 июня почти удвоится до 3000

Об этом сообщает The New York Times.

В распоряжении газеты оказался внутренний документ Белого дома, подготовленный Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям.

Согласно прогнозам, основанным на моделировании правительства, в США ожидается около 200 000 новых случаев заражения в день до конца месяца, по сравнению с примерно 25 тысячами случаев в настоящее время.

В документе говорится, что в начале июня от коронавируса ежедневно будут умирать около 3 тысяч человек, что почти вдвое превышает нынешний суточный показатель (1750 летальных случаев за сутки).

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В США в течение последнего месяца ежедневно умирали не менее 1000 пациентов с COVID-19, а иногда и более 2000 человек. Почти каждый день в США фиксировали не менее 25 000 новых случаев заражения.

Накануне президент Дональд Трамп заявил, что прогнозирует от 80 до 90 тысяч умерших после заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 в США.

Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в Китае. С тех пор количество инфицированных превысило 3,5 млн человек во всем мире. Почти 250 тысяч пациентов умерли.

В пятерке наиболее пострадавших от пандемии стран - США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. В США коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, умерли более 68 000 человек.