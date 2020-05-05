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Espreso.tvОбществоЛукашенко пригласил Зеленского в Минск на парад 9 мая

Лукашенко пригласил Зеленского в Минск на парад 9 мая


фото: Фокус
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств, входивших ранее в состав СССР, приехать на парад Победы

Об этом сообщает Sputnik.by.

"Публично приглашаю глав государств хотя бы бывшего Союза приехать в Минск", - сказал Лукашенко.

По его мнению, правильно было бы собраться именно в Беларуси.

"Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар. Это наиболее пострадавшая республика - живой памятник войне", - заявил он.

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