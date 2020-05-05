Лукашенко пригласил Зеленского в Минск на парад 9 мая
5 мая, 2020, 20:20
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств, входивших ранее в состав СССР, приехать на парад Победы
Об этом сообщает Sputnik.by.
"Публично приглашаю глав государств хотя бы бывшего Союза приехать в Минск", - сказал Лукашенко.
По его мнению, правильно было бы собраться именно в Беларуси.
"Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар. Это наиболее пострадавшая республика - живой памятник войне", - заявил он.
- Напомним, 3 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять парад на День победы 9 мая.
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Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены решением правительства Беларуси организовать массовые торжественные мероприятия 9 мая несмотря на пандемию коронавируса.
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