Лукашенко пригласил Зеленского в Минск на парад 9 мая

5 мая, 2020, 20:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил глав государств, входивших ранее в состав СССР, приехать на парад Победы

Об этом сообщает Sputnik.by.

"Публично приглашаю глав государств хотя бы бывшего Союза приехать в Минск", - сказал Лукашенко.

По его мнению, правильно было бы собраться именно в Беларуси.

"Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первой приняла удар. Это наиболее пострадавшая республика - живой памятник войне", - заявил он.