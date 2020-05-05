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Espreso.tvМирВОЗ обеспокоена решением Беларуси провести парад на 9 мая

ВОЗ обеспокоена решением Беларуси провести парад на 9 мая


фото: reuters
Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены решением правительства Беларуси организовать массовые торжественные мероприятия 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса

Об этом заявил официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердикличев, сообщает БелаПАН .

"Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением белорусских властей провести военный парад 9 мая", - отметил Бердикличев.

Бердикличев заметил, что одна из рекомендаций ВОЗ по итогам апрельского визита миссии экспертов в Беларуси - усиление мер физического дистанцирования, в частности, перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

"Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия во время пандемии", - подчеркнул представитель ВОЗ.

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