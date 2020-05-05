Если сразу восстановят общественный транспорт, то на карантине можно ставить крест, - Ляшко

5 мая, 2020, 09:15

Главный санврач Виктор Ляшко считает, что работа общественного транспорта не должна восстанавливаться при ослаблении ограничений 11 мая, поскольку это может поставить крест на всем карантине

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает "Лига.Новосты ".

"Я сейчас буду стоять на своем - я не позволю восстановить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет восстановлен общественный транспорт, у нас на карантине будет поставлен крест", - сказал он.

Ляшко сказал, что понимает, что ограничения общественного транспорта влияют на бизнес, но это точно не вопрос 11 мая.

"Мы еще посмотрим, как ослабление (карантина, - ред.) повлияет на эпидемиологическую ситуацию", - отметил санврач.

4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов.

Степанов заявил, что ослабление карантина, которое ввели из-за эпидемии коронавируса, это - рискованный шаг .

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