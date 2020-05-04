Степанов назвал ослабление карантина рискованным
4 мая, 2020, 15:12
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление карантина, который ввели из-за эпидемии коронавируса, это - рискованный шаг
Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.
По его словам, не исключены изменения условий карантина в случае роста количества заражений коронавирусом.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы идем на довольно рискованный выход из карантина, понимая экономическую ситуацию в стране. Нужно будет очень четко придерживаться правил. В случае угрозы мы срочно будем вносить изменения по условиям карантина, если увидим резкий рост больных коронавирус", - заявил Степанов.
- 4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов.
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