Степанов назвал ослабление карантина рискованным

4 мая, 2020, 15:12

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление карантина, который ввели из-за эпидемии коронавируса, это - рискованный шаг

Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, не исключены изменения условий карантина в случае роста количества заражений коронавирусом.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы идем на довольно рискованный выход из карантина, понимая экономическую ситуацию в стране. Нужно будет очень четко придерживаться правил. В случае угрозы мы срочно будем вносить изменения по условиям карантина, если увидим резкий рост больных коронавирус", - заявил Степанов.