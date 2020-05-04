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Espreso.tvОбществоСтепанов назвал ослабление карантина рискованным

Степанов назвал ослабление карантина рискованным


фото: pravda.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление карантина, который ввели из-за эпидемии коронавируса, это - рискованный шаг

Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.

По его словам, не исключены изменения условий карантина в случае роста количества заражений коронавирусом.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы идем на довольно рискованный выход из карантина, понимая экономическую ситуацию в стране. Нужно будет очень четко придерживаться правил. В случае угрозы мы срочно будем вносить изменения по условиям карантина, если увидим резкий рост больных коронавирус", - заявил Степанов.

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