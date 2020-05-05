Дело "Хизб ут-Тахрир": трех фигурантов этапировали из оккупированного Крыма в РФ, - адвокат

5 мая, 2020, 18:09

Трех фигурантов Белогорского "дела Хизб-ут-Тахрир": Айдера Джеппарова, Энвера и Ризу Омерова, 29 апреля этапировали из аннексированного Симферополя в следственный изолятор в Ростове-на-Дону

Об этом адвокат Назим Шейхмамебтов сообщил общественной организации "Крымская солидарность".

По его словам, об этапе узнала дочь одного из заключенных.

"Сегодня дочь Энвер-ага Омерова, Фатима Исмаилова, побывала в следственном изоляторе Симферополя. Сотрудники СИЗО сообщили, что их вывезли (в соседнюю Россию, - ред.) еще 29 апреля. На 7 мая 2020 г. назначено первое судебное заседание по существу по данному уголовному делу. Как мы будем участвовать, я пока не готов говорить, мы свяжемся с судом, и предполагаю, что заседание будет отложено на более поздний срок в связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией", - прокомментировал Шейхмамбетов.