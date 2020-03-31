Заключенного Россией по делу "Хизб ут-Тахрир" украинца Сайфуллаева освободили после 5 лет в колонии, - Денисова
Об этом в Facebook сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
"Однако, несмотря на освобождение гражданина Украины, в течение 8 лет он будет ограничен в правах и свободах. Поскольку, согласно решению суда РФ, в отношении Ферата Сайфуллаева установлен административный надзор, а именно: он будет ограничен в передвижении и свободном выборе места жительства", - пояснила она.
Кроме этого, возможен запрет покидать территорию временно оккупированного Крыма без разрешения так называемых органов внутренних дел России.
Денисова также призвала международное сообщество в условиях распространения COVID-19 усилить давление на Россию по скорейшему освобождению граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма.
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