Заключенного Россией по делу "Хизб ут-Тахрир" украинца Сайфуллаева освободили после 5 лет в колонии, - Денисова

31 марта, 2020, 15:07

Крымский политзаключенный по делу "Хизб ут-Тахрир" Ферат Сайфуллаев вышел на свободу по истечении 5-летнего заключения в исправительной колонии в России

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Однако, несмотря на освобождение гражданина Украины, в течение 8 лет он будет ограничен в правах и свободах. Поскольку, согласно решению суда РФ, в отношении Ферата Сайфуллаева установлен административный надзор, а именно: он будет ограничен в передвижении и свободном выборе места жительства", - пояснила она.

Кроме этого, возможен запрет покидать территорию временно оккупированного Крыма без разрешения так называемых органов внутренних дел России.

Денисова также призвала международное сообщество в условиях распространения COVID-19 усилить давление на Россию по скорейшему освобождению граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма.