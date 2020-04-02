По Зеленского хотят проголосовать 40% опрошенных, - Социс
Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS , проведенного в период с 13 по 23 марта 2020 года.
"Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким электоральным рейтингом - при наличии широкого выбора кандидатов проголосовали бы за него 40,4% респондентов. Несколько вырос рейтинг Петра Порошенко (с 9,6% в феврале до 11,8% в марте) и снизился рейтинг Юлии Тимошенко (с 7,5% в феврале до 5,1% в марте)", - говорится в опросе.
Партия "Слуга народа" остается лидером по количеству потенциальных избирателей (31,5%). На втором месте - "Европейская солидарность" (12%). Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" в марте составлял 9,8%, а "Батькивщины" - 5,9%.
Выборка репрезентует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта.
Опросы завершилось перед началом активной фазы пандемии.
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