По Зеленского хотят проголосовать 40% опрошенных, - Социс

2 апреля, 2020, 18:16

Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким электоральным рейтингом. За него проголосовали бы 40,4% респондентов

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS , проведенного в период с 13 по 23 марта 2020 года.

"Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким электоральным рейтингом - при наличии широкого выбора кандидатов проголосовали бы за него 40,4% респондентов. Несколько вырос рейтинг Петра Порошенко (с 9,6% в феврале до 11,8% в марте) и снизился рейтинг Юлии Тимошенко (с 7,5% в феврале до 5,1% в марте)", - говорится в опросе.

Партия "Слуга народа" остается лидером по количеству потенциальных избирателей (31,5%). На втором месте - "Европейская солидарность" (12%). Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" в марте составлял 9,8%, а "Батькивщины" - 5,9%.

Выборка репрезентует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта.

Опросы завершилось перед началом активной фазы пандемии.

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