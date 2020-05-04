В Святогорской лавре УПЦ (МП) нет зараженных коронавирусом, - ОГА
4 мая, 2020, 19:33
На сегодняшний день больных COVID-19 среди жителей Святогорской лавры в Донецкой области, где около 350 человек приняли участие в пасхальном богослужении, нет.
Об этом заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения ОГА Александр Педенко, сообщает Укринформ.
"По состоянию на сегодня, те люди, которые живут в Святогорской Лавре за медицинской помощью в Славянск не обращались, лабораторного исследования не проводилось. Больных исключительно из жителей Святогорской Лавры на сегодня нет", - сказал Педенко.
Он добавил, что в Святогорске также больных COVID-19, или с подозрением на эту болезнь нет.
- Напомним, что на литургии в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область), которая является популярной среди паломников и прихожан церкви Московского патриархата на востоке Украины, присутствовали многие. И только считанные единицы из них пользовались защитными медицинскими масками.
- Полиция возбудила дело из-за скопления людей в Святогорской лавре
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