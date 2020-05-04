 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Святогорской лавре УПЦ (МП) нет зараженных коронавирусом, - ОГА

В Святогорской лавре УПЦ (МП) нет зараженных коронавирусом, - ОГА

На сегодняшний день больных COVID-19 среди жителей Святогорской лавры в Донецкой области, где около 350 человек приняли участие в пасхальном богослужении, нет.

Об этом заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения ОГА Александр Педенко, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодня, те люди, которые живут в Святогорской Лавре за медицинской помощью в Славянск не обращались, лабораторного исследования не проводилось. Больных исключительно из жителей Святогорской Лавры на сегодня нет", - сказал Педенко.

Он добавил, что в Святогорске также больных COVID-19, или с подозрением на эту болезнь нет.

  • Напомним, что на литургии в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область), которая является популярной среди паломников и прихожан церкви Московского патриархата на востоке Украины, присутствовали многие. И только считанные единицы из них пользовались защитными медицинскими масками.
  • Полиция возбудила дело из-за скопления людей в Святогорской лавре
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать