В пасхальную ночь в Святогорской лавре УПЦ МП пускали толпы людей без масок

19 апреля, 2020, 11:35

На литургии в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область), которая является самой популярной среди паломников и прихожан церкви Московского патриархата на востоке Украины, присутствовали многие. И лишь считанные единицы из них пользовались защитными медицинскими масками, которые могут защитить от заражения коронавирусом

Это хорошо из изложенного на официальном канале Лавры в YouTube 9-часового записи богослужения, передает Еспресо.TV.

Подобное является прямым нарушением установленного накануне Национальной полицией предписания по недопущению верующих внутрь храмов непосредственно во время службы, а только после ее завершения, и то в количестве не более 1-2 человек одновременно.

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Кроме того, было возбуждено однозначную ограничительную норму относительно пребывания на богослужение более 10 священнослужителей.

Дети в помещении тоже были преимущественно без масок.

К тому же, никто не придерживался безопасного расстояния в 1,5-2 м и митрополит Арсений позволял верующим целовать ему руки.

Ниже приведены соответствующие снимки с экрана

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