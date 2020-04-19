 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ пасхальную ночь в Святогорской лавре УПЦ МП пускали толпы людей без масок

В пасхальную ночь в Святогорской лавре УПЦ МП пускали толпы людей без масок

На литургии в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область), которая является самой популярной среди паломников и прихожан церкви Московского патриархата на востоке Украины, присутствовали многие. И лишь считанные единицы из них пользовались защитными медицинскими масками, которые могут защитить от заражения коронавирусом

Это хорошо из изложенного на официальном канале Лавры в YouTube 9-часового записи богослужения, передает Еспресо.TV.

Подобное является прямым нарушением установленного накануне Национальной полицией предписания по недопущению верующих внутрь храмов непосредственно во время службы, а только после ее завершения, и то в количестве не более 1-2 человек одновременно.

Читайте также: Самые православные святыни Украины, которые захватил Московский патриархат

Кроме того, было возбуждено однозначную ограничительную норму относительно пребывания на богослужение более 10 священнослужителей.

Дети в помещении тоже были преимущественно без масок.

К тому же, никто не придерживался безопасного расстояния в 1,5-2 м и митрополит Арсений позволял верующим целовать ему руки.

Ниже приведены соответствующие снимки с экрана

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 апреля, 2020 воскресенье

18 апреля, 2020 суббота

больше новостей

19 апреля, 2020 воскресенье

18 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать