В пасхальную ночь в Святогорской лавре УПЦ МП пускали толпы людей без масок
Это хорошо из изложенного на официальном канале Лавры в YouTube 9-часового записи богослужения, передает Еспресо.TV.
Подобное является прямым нарушением установленного накануне Национальной полицией предписания по недопущению верующих внутрь храмов непосредственно во время службы, а только после ее завершения, и то в количестве не более 1-2 человек одновременно.
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Кроме того, было возбуждено однозначную ограничительную норму относительно пребывания на богослужение более 10 священнослужителей.
Дети в помещении тоже были преимущественно без масок.
К тому же, никто не придерживался безопасного расстояния в 1,5-2 м и митрополит Арсений позволял верующим целовать ему руки.
Ниже приведены соответствующие снимки с экрана
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