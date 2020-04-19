 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция возбудила дело из-за скопления людей в Святогорской лавре

Полиция возбудила дело из-за скопления людей в Святогорской лавре

Из-за скопления людей на Пасху в Святогорской лавре в Донецкой области полиция возбудила уголовное дело

Об этом сообщает Национальная полиция в Донецкой области.

По факту службы в Святоуспенской Святогорской лавре УПЦ (МП), проведенной вопреки карантина, открыто дело.

По данным правоохранителей, на службу пришли около 300 человек, которые не придерживались дистанции и других правил карантина.

Уголовное дело возбуждено по статье 325 УК. Максимальная санкция первой части этой статьи предусматривает три года тюрьмы.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

19 апреля, 2020 воскресенье

18 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать