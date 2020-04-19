Полиция возбудила дело из-за скопления людей в Святогорской лавре
19 апреля, 2020, 15:12
Из-за скопления людей на Пасху в Святогорской лавре в Донецкой области полиция возбудила уголовное дело
Об этом сообщает Национальная полиция в Донецкой области.
По факту службы в Святоуспенской Святогорской лавре УПЦ (МП), проведенной вопреки карантина, открыто дело.
По данным правоохранителей, на службу пришли около 300 человек, которые не придерживались дистанции и других правил карантина.
Уголовное дело возбуждено по статье 325 УК. Максимальная санкция первой части этой статьи предусматривает три года тюрьмы.
- Напомним, 19 апреля в пасхальную ночь в Святогорскую лавру УПЦ (МП) пускали толпы людей без масок.
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