Италия выходит из жесткого карантина, который действовал почти два месяца
Об этом сообщает Ansa.
В связи с этим возобновляется работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте. Вместе с тем, будет разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников, но массовые родственные собрание запрещены.
Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использование масок. Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.
Опять можно будет собираться на похороны, но присутствовать смогут максимум 15 человек. Рекомендуется проводить похороны на открытом воздухе.
Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но пищу нужно употреблять в доме или в офисе.
В Италии за последние сутки зафиксировано 174 летальных случаях среди инфицированных, что является самым низким показателем за более месяца .
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