Италия выходит из жесткого карантина, который действовал почти два месяца

4 мая, 2020, 10:59

В Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщает Ansa.

В связи с этим возобновляется работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте. Вместе с тем, будет разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников, но массовые родственные собрание запрещены.

Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использование масок. Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.

Опять можно будет собираться на похороны, но присутствовать смогут максимум 15 человек. Рекомендуется проводить похороны на открытом воздухе.

Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос, но пищу нужно употреблять в доме или в офисе.

В Италии за последние сутки зафиксировано 174 летальных случаях среди инфицированных, что является самым низким показателем за более месяца .