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Espreso.tvОбществоУгрожают, что поднимут старые дела, - мэр Черкасс Бондаренко

Угрожают, что поднимут старые дела, - мэр Черкасс Бондаренко


фото: pravda.ua
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который стал известным на всю страну после того, как смягчил карантин, заявил, что на него давят правоохранительные органы и угрожают поднять старые дела

Об этом он сказал в комментарии BBC News Украина.

"90% людей поддерживает меня. Говорят: спасибо, что мы не ошиблись, что нашлась один человек, который сказал в глаза правду о том, что происходит по всей стране", - сказал мэр.

Бондаренко рассказал, что на него давят "то СБУ, то другие органы" и угрожают, что "поднимут старые дела и сделают из меня коррупционера".

В понедельник мэра и членов исполкома вызвали на допрос. Национальная полиция открыла уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантина.

Однако, по словам господина Бондаренко, ему сообщили смс, что "допрос отменили".

"Но я пойду как законопослушный гражданин. Хочу убедиться, это случайного не пранкеры отменил допрос", - сказал мэр.

Ранее мэр Черкасс опубликовал переписку вроде с заместителем председателя Офиса президента Сергеем Трофимовым, в которой ему угрожали из-за решения исполкома. Тогда в Офисе президента заявили, что мэр Черкасс стал жертвой розыгрыша - пранка.

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  • Напомним, в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
  • На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызван на допрос. Городские ячейки оппозиционный партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом".
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