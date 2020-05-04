Связаный с катастрофой MH17 полковник ФСБ Егоров мог быть задействован во время Майдана, - Bellingcat

4 мая, 2020, 15:37

Фигурант дела MH17 и покушений на чеченских командиров, вероятный куратор подозреваемого в госизмене генерала СБУ Валерия Шайтанова полковник ФСБ Игорь Егоров (он же "Эльбрус") имел общие дела с генерал-полковником ФСБ Сергеем Беседой, ответственным за "помощь" Виктору Януковичу во время попытки подавление Евромайдана

Об этом представитель международного сообщества OSINT-разведки Bellingcat Христо Грозева заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 2 мая 2020 вышла на Еспресо.TV.

"Мы сделали анализ его (Егорова, - ред.) путешествий и с кем он еще путешествовал по Европе и миру. Мы заметили, что он очень часто пересекался с теми сотрудниками ФСБ, которые занимались чеченской линией, но также он путешествовал с Сергеем Беседой. А мы знаем, что Сергей Беседа - это один из заместителей директора ФСБ, который отвечает за пятое управление, информационное международное. Он - реально один из тех, кто был в Киеве за несколько дней до начала расстрелов на Майдане", - пояснил Грозев.

По словам представителя Bellingcat, пребывание Беседы в Киеве во время Революции Достоинства может свидетельствовать и о причастности Егорова к событиям в Украине.

"Он (Беседа, - ред.) встречался тогда с Януковичем. Он под санкциями американцев находится. Поэтому, очевидно, что еще до этого, еще до начала войны, он был как-то занят Украиной. Егоров, я имею в виду", - подчеркнул представитель Bellingcat.

Грозев также предположил, что в то время в Украине Егоров мог завербовать целый ряд лиц, в том числе политиков.

"Есть другие его агенты, которых он завербовал. О которых мы еще не знаем", - предположил аналитик.

По мнению Грозева, об этом вскоре может стать известно.

"Нельзя прятать так долго скрытую истину. Россия - коррумпированное государство. Там очень-очень часто всплывает проданная информация, то есть базы данных, которые кто-то решил продать. Даже самые ФСБшники ими торгуют. Поэтому, я думаю, что России скрыть информацию о своих преступлениях и о своей агентурной базе очень-очень сложно. Если были такие контакты и отношения с украинскими политиками, это рано или поздно выйдет (наружу, - ред.) Я бы рекомендовал следственным органам Украины не останавливаться и продолжать это расследование. Рано или поздно правда выйдет и поэтому лучше, чтобы они, следственные органы Украины, сами ее нашли, а не чтобы она приходила от Bellingcat или других международных организаций", - подытожил участник расследования преступлений российских спецслужб.

Напомним, в апреле Bellingcat сообщила, что Егоров был куратором генерала СБУ Валерия Шайтанова.

Шайтанова задержали 14 апреля.

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