Рада соберется на внеочередное заседание 12 мая, - нардеп Качура
4 мая, 2020, 15:02
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в вторнику, 12 Мая
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.
"На этой неделе заседания не будет. Следующее внеочередное заседание Верховной Рады будет во вторник, 12 мая", - написал Качура.
Он добавил, что повестка дня будут формировать комитеты.
- Напомним, 21 апреля Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении .
- Рассмотрение законопроекта ко второму чтению завершили 27 апреля
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