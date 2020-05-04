Рада соберется на внеочередное заседание 12 мая, - нардеп Качура

4 мая, 2020, 15:02

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в вторнику, 12 Мая

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

"На этой неделе заседания не будет. Следующее внеочередное заседание Верховной Рады будет во вторник, 12 мая", - написал Качура.

Он добавил, что повестка дня будут формировать комитеты.