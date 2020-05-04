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Espreso.tvОбществоРада соберется на внеочередное заседание 12 мая, - нардеп Качура

Рада соберется на внеочередное заседание 12 мая, - нардеп Качура


фото: reuters
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в вторнику, 12 Мая

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

"На этой неделе заседания не будет. Следующее внеочередное заседание Верховной Рады будет во вторник, 12 мая", - написал Качура.

Он добавил, что повестка дня будут формировать комитеты.

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