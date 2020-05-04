"До начала ливня начала дежурить спецтехника": в КГГА прокомментировали подтопление улиц Киева

4 мая, 2020, 17:40

В Киевской госадминистрации прокомментировали ситуацию с подтоплением некоторых улиц и подземных переходов Киева из-за сильных осадков

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что гидрослужба столичного автодора работает в усиленном режиме.

"У проблемных участков, где вероятны подтопления, заранее, еще до начала ливня, начала дежурить спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и возле станции метро"Левобережная", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что накануне очищали стоки от грязи.

"Дорожники и сейчас продолжают такую работу, ведь шквальный ветер срывает листья, вместе с мусором забивает решетки водостоков", - говорится в сообщении.

Киевлян в случае выявления подтоплений призывают обращаться в круглосуточную диспетчерскую.

Напомним, 4 мая в Киеве прошел сильный дождь с градом затопило несколько улиц и подземный переход.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb