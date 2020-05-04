"До начала ливня начала дежурить спецтехника": в КГГА прокомментировали подтопление улиц Киева
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что гидрослужба столичного автодора работает в усиленном режиме.
"У проблемных участков, где вероятны подтопления, заранее, еще до начала ливня, начала дежурить спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и возле станции метро"Левобережная", - говорится в сообщении.
В "Киевавтодоре" отметили, что накануне очищали стоки от грязи.
"Дорожники и сейчас продолжают такую работу, ведь шквальный ветер срывает листья, вместе с мусором забивает решетки водостоков", - говорится в сообщении.
Киевлян в случае выявления подтоплений призывают обращаться в круглосуточную диспетчерскую.
- Напомним, 4 мая в Киеве прошел сильный дождь с градом затопило несколько улиц и подземный переход.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь