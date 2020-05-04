Киев накрыл ливень с градом, затопило дороги и подземные переходы. ФОТО

4 мая, 2020, 16:52

4 мая в Киеве прошел сильный дождь с градом, затопило несколько улиц и подземный переход

Фото и видео публикуют пользователи соцсетей.

Сообщается о затоплении на улице Кудряшова, бульваре Шевченко и на проспекте Героев Сталинграда. Поток воды образовался также на Богдановской.

Известно о подтоплении подземного перехода на станции метро "Героев Днепра".

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