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Espreso.tvОбществоКиев накрыл ливень с градом, затопило дороги и подземные переходы. ФОТО

Киев накрыл ливень с градом, затопило дороги и подземные переходы. ФОТО


фото: youtube
4 мая в Киеве прошел сильный дождь с градом, затопило несколько улиц и подземный переход

Фото и видео публикуют пользователи соцсетей.

Сообщается о затоплении на улице Кудряшова, бульваре Шевченко и на проспекте Героев Сталинграда. Поток воды образовался также на Богдановской.

Известно о подтоплении подземного перехода на станции метро "Героев Днепра".

 

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