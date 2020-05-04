НАБУ открыло дело против генпрокурора Венедиктовой за незадекларированные элитные часы

4 мая, 2020, 18:54

В НАБУ ответили на журналистский запрос о состоянии расследования заявления Сергея Стерненко, который сообщил о возможном правонарушении со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой

Об этом говорится в ответе НАБУ на журналистский запрос РБК-Украина.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе.

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В Национальном антикоррупционном бюро рассмотрят вопрос недекларирования генеральным прокурором Ириной Венедиктовой дорогих часов Hublot стоимостью более 300 тыс. грн

Напомним, ранее активист Сергей Стерненко подал заявление о совершении уголовного преступления на генпрокурора Венедиктову.

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