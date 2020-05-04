Карантин может продлиться до осени, - представитель Кабмина в Раде
Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.
При этом он добавил, что официальным завершением карантинных мер является пятый этап плана выхода из карантина.
"Сначала хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращения к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня - июле, а может и в августе или сентябре - все будет зависеть от эпидемиологической ситуации и статистики уровня заболеваемости/смертности от коронавируса", - отметил он.
Представитель Кабмина также добавил, что если бы сейчас полностью отменить карантин, то это означало бы полноценное восстановление работы общественного транспорта, ТРЦ, массовые контакты людей между собой.
"Такие вещи почти со 100% вероятностью могли бы привести к вспышке эпидемии и необходимости повторно вводить жесткие карантинные меры", - добавил Мокан.
- 4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные меры после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов.
- Правительство Украины после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.
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