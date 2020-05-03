Во время пандемии стадионы во всем мире приспосабливают для борьбы с COVID-19

3 мая, 2020, 15:46

Во время пандемии коронавируса спортивные арены в разных уголках мира обустраивают для борьбы с COVID-19

Об этом говорится в материале National Geographic .

Издание рассказывает о том, что многие стадионы и спортивные площадки во всем мире превращены в полевые госпитали и центры по тестированию на коронавирус. Некоторые арены обустроены на приюты для бездомных. А другие - превратили в морги.

Впервые в истории Северной Америки чрезвычайное положение было одновременно объявлено во всех канадских провинциях, 50 штатах США и в округе Колумбия. В США для борьбы с коронавирусом обустроены 10 стадионов клубов Национальной футбольной лиги.

Также были перепрофилированы арены, которые раньше предназначались для баскетбола, хоккея, бейсбола и тенниса, включая корты, на которых проводится турнир Большого шлема - US Open.

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В Бразилии полевой госпиталь развернут на арене Pacaembu в Сан-Паулу, где принимают пациентов с COVID-19. Этот стадион один из самых знаковых для бразильского футбола. На нем состоялись шесть матчей чемпионата мира 1950 года, а Пеле здесь забил 127 голов. Сейчас его превратили в больницу на 200 коек.

Также власти разворачивают лечебные учреждения на многих других стадионах - в том числе тех, которые принимали соревнования и корриды.

В Европе полевые госпитали развернуты на футбольных аренах клубов английской премьер-лиги и немецкой Бундеслиги, а также на баскетбольных площадках и полях для регби, в частности в Уэльсе. В Кардиффе госпиталь работает на 75-тисячной арене Millennium.

А на ледовых аренах во Франции даже развернули экстренные морги, где размещаются тела погибших.

Спортивные стадионы в Австралии используются, как командные центры полиции. Там также раздают еду малоимущим. В Индии, Иране, Турции на стадионах также развернуты центры по реагированию на COVID-19.

Напомним, 24 марта стало известно, что в бразильском городе Сан-Паулу Пакаэмбу, также известный как стадион "Пакаэмбу", переобустроят на открытый госпиталь для лечения случаев вспышки коронавируса Covid-19.

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