В Мадриде на базе конференц-центра открыли крупнейший в Европе полевой госпиталь
Об этом сообщает The Local Spain.
Помещение Мадридского конференц-центра (IFEMA) может вместить 5500 больничных коек, что сделает его крупнейшим подобным заведением в Европе (сейчас здесь установлено 1300 больничных коек).
В эти выходные полевой госпиталь принял более 300 пациентов с коронавируса.
В Испании за сутки 394 человека умерли от последствий заражения коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 28 572 случаев.
Общее число жертв в Испании достигла 1725 человек.
В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.
Испания - вторая страна в Европе после Италии по темпам распространения заболевания.
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