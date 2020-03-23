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Espreso.tvОбществоВ Мадриде на базе конференц-центра открыли крупнейший в Европе полевой госпиталь

В Мадриде на базе конференц-центра открыли крупнейший в Европе полевой госпиталь


фото: reuters
В Мадриде на базе конференц-центра открыли крупнейший в Европе полевой госпиталь, куда свозят инфицированных коронавирусом

Об этом сообщает The Local Spain.

Помещение Мадридского конференц-центра (IFEMA) может вместить 5500 больничных коек, что сделает его крупнейшим подобным заведением в Европе (сейчас здесь установлено 1300 больничных коек).

В эти выходные полевой госпиталь принял более 300 пациентов с коронавируса.

В Испании за сутки 394 человека умерли от последствий заражения коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 28 572 случаев.

Общее число жертв в Испании достигла 1725 человек.

В связи с этим правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.

Испания - вторая страна в Европе после Италии по темпам распространения заболевания.

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