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Espreso.tvОбществоВ Бразилии стадион превратят в госпиталь

В Бразилии стадион превратят в госпиталь


фото: reuters
В бразильском городе Сан-Паулу муниципальный стадион Паулу Машаду ди Карвалью, также известный как стадион "Пакаэмбу", переобустроят в открытый госпиталь для лечения случаев вспышки коронавируса Covid-19

Об этом сообщает АР.

"Стадион "Пакаэмбу" в центре Сан-Паулу сейчас превращается в больницу под открытым небом для лечения случаев вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на стадионе, который вмещает 45 тысяч человек, установят более 200 больничных коек. Ожидается, что он будет готов через 10 дней.

Стадион находится вблизи ключевых больниц в крупнейшем мегаполисе Бразилии, который является эпицентром болезни.

Почти все арены, которые использовались на Чемпионате мира по футболу 2014 года, также были предложены клубами как больницы под открытым небом и медицинские учреждения.

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По данным сайта Worldometers, по состоянию на 12:47 24 марта в мире зарегистрировали 391 947 случаев заражения коронавируса, из которых 102 843 человека выздоровели и 17 136 человек умерли.

В Бразилии зафиксирован 1960 случаев заболевания и 34 смерти.

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