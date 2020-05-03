В Ватикане найден документ, который может помочь признанию Андрея Шептицкого праведником мира

3 мая, 2020, 19:35

Накануне коронавирусного карантина Ватикан открыл архивы папы Пия XII периода с 2 марта 1939 года по 9 октября 1958 года, то есть во время Второй мировой войны и Холокоста

Немецкие исследователи воспользовались имеющейся у них тогда короткой возможностью и, как теперь оказалось, нашли письмо митрополита Андрея Шептицкого с августа 1942 года с характеристикой немецкого режима как "откровенно дьявольского", что в условиях нацистской оккупации было тяжким преступлением - такая откровенность формулировок подвергала митрополита смертельной опасность. Об этом со ссылкой на Zbruč передает Еспресо.TV.

В письме к Папе митрополит Андрей Шептицкий сообщал Ватикану о чудовищных преступлениях нацистов, в частности уничтожении сотен тысяч евреев. Через месяц американские дипломаты передали Папе секретный доклад о массовых убийствах евреев из Варшавского гетто. В нем было указано, что около 100 тыс. человек были убиты в Варшаве и ее окрестностях, и добавлялось, что еще 50 тыс. человек были убиты во Львове в оккупированной немцами Украине. Доклад базировался на информации, полученной из женевского отделения Еврейского агентства для Палестины. Вашингтон хотел знать, может ли Ватикан подтвердить это из своих собственных источников. Но Ватикан заявил Вашингтону, что подтвердить не может. Основанием для этого отрицательного ответа, как сообщил немецкий исследователь Губерт Вольф гамбургскому еженедельнику Die Zeit, послужил меморандум сотрудника папского государственного секретариата, Анджело Делл'Аква, где он предостерегал от того, чтобы верить еврейскому докладу, ибо евреи "легко преувеличивают", а "восточники "- речь шла о митрополите Шептицком -" реально не являются образцом честности".

Влиятельная израильская газета The Jerusalem Post высказывает предположение, что новые материалы могут переломить сопротивление Яд Вашем, который считает Шептицкого "коллаборантом", и признать его праведником народов мира, а также помочь его беатификации католической церковью.

Zbruč опубликовал перевод этой статьи Цнаан Лифшиц в "The Jerusalem Post" (2 мая 2020 года, рубрика "Диаспора").

Вот ее полный текст

Появилась новая информация об украинском священнике, который спасал евреев во время Холокоста

Тогда Андрей Шептицкий возглавлял Украинскую греко-католическую церковь. Новая информация о Шептицком дает его сторонникам новый шанс почтить его исторические заслуги.

Папа Пий XII, возглавлявший католическую церковь в годы Второй мировой войны, имеет не лучшую репутацию в еврейской общине.

Хотя он прятал некоторых евреев в церквях во время Холокоста, большое количество исторических свидетельств, включая определенные исследования Джона Корнуэлла, указывают, что Пий XII "помог Гитлеру прийти к власти" и "сбанализировал Холокост, несмотря на то, что достоверно знал его истинные масштабы" . В 1999 году Корнуолл написал книгу под названием "Папа Гитлера", и с тех пор это прозвище прижилось.

Архивы Пия XII в Ватикане на короткое время открыли в прошлом месяце, как раз перед тем, как вспышка коронавируса стала серьезной пандемией. Religious News Service на этой неделе в деталях сообщил, что немецкие исследователи нашли еще больше доказательств того, что Пий XII был хорошо осведомлен о геноциде евреев и мало что сделал в противодействие этому.

Но архивы также проливают новый свет на менее известную, но важную фигуру в этой истории: Андрея Шептицкого, который в то время возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.

Уже давно раздаются призывы сделать Шептицкого праведником народов мира - израильское звание для неевреев, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти евреев от Холокоста. Но Яд Вашем, израильский Мемориал Холокоста, оказывал этому сопротивление. Новая информация о Шептицком дает его сторонникам новый шанс почтить его исторические заслуги.

Фон

Как считают многие историки, в том числе и историк Йельского университета Тимоти Снайдер, Шептицкий и его брат Климентий, который уже признан праведником, прятали более сотни евреев в монастырях и организовывали группы, которые помогали им скрываться. Андрей Шептицкий также публично протестовал против убийства евреев и осуждал своих прихожан за участие в насилии.

Рожденный в знатной польской семье в Украине в 1865 году, Андрей Шептицкий принял духовный сан, несмотря на сопротивление своего отца. Климентий, который был на четыре года моложе Андрея, пошел по пути старшего брата. Андрей свободно разговаривал на иврите и был постоянным донором еврейского дела на Львовщине, где жил.

Но в то же время Андрей Шептицкий приветствовал немецкую инвазию в Советский Союз 1941 года и выслал украинским солдатам, которые воевали вместе с нацистами в составе дивизии Ваффен-СС "Галичина", капелланов.

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Решительно не принимая антирелигиозного Советского Союза - который был врагом Германии, когда нацисты оккупировали Украину - Шептицкий видел, как писал Снайдер в 2009 году на защиту Шептицкого, немцев "ненадолго как освободителей".

Это, по словам Снайдера, "печальное решение" стало преградой на пути признания Шептицкого [праведником] и его католической беатификации, которая также блокируется и через сопротивление польских священнослужителей - хотя и по причинам, связанным со сложной историей между двумя этими нациями.

Начиная с 1960-х годов Яд Вашем отклонил по меньшей мере десяток запросов признать Шептицкого, хотя в прошлом музей почтил нацистских активистов и лоялистов, в том числе Оскара Шиндлера и Ганса Кальмаера.

В 2013 году Антидиффамационная лига почтила Шептицкого премией Яна Карского "Отвага спасать".

Новое доказательство

В архивах Ватикана исследователи из Мюнстерского университета обнаружили, что Шептицкий написал Папе письмо, в котором говорилось о 200 тысячах евреев, убитых в Украине во время "откровенно дьявольской" немецкой оккупации.

Написать такое письмо, полное содержание которого еще не опубликовано, было тяжелым преступлением в условиях нацистской оккупации - и поэтому может рассматриваться как новое доказательство того, что Шептицкий рисковал своей жизнью, спасая евреев.

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"Это также может иметь большое влияние на то, будет восстановлено рассмотрение дела" Яд Вашем ", - сказал Берел Родал, основатель украинской еврейской организации Encounter, которая способствует диалогу между евреями и неевреями-украинцами.

Немецкие исследования выявили, что сотрудник Государственного секретариата Ватикана при Пию XII Анджело Делл'Аква, ставший впоследствии кардиналом, предупреждал в своем меморандуме, что не стоит верить сообщениям Еврейского агентства о Холокосте, поскольку евреи "легко преувеличивают." Он также отверг и оценку Шептицкого, сказав, что "восточники реально не являются примером честности".

Родал отметил, что в этом деле Яд Вашем слишком долго сопротивлялся давлению, в том числе со стороны Снайдера и главного раввина Украины.

"Давление не поможет. Яд Вашем для того, чтобы изменить свое решение и не выглядеть непоследовательным, необходимо получить новый материал. Возможно, это письмо и станет таким материалом", - сказал Родал.

Представитель Яд Вашем отметил, что эксперты "следят за новостями, поступающими из Ватикана."

"Мы надеемся, что после того, как кризис в сфере здравоохранения пройдет, мы сможем восстановить регулярную работу и изучить эти документы из первых рук, - сказал этот представитель. - Тогда историки будут лучше понимать все их последствия".