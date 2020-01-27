Митрополита Шептицкого предлагают признать Праведником народов мира за помощь евреям во время Холокоста

27 января, 2020, 21:34

Всеукраинский конгресс иудейских религиозных общин обратился в центр памяти Холокоста "Яд Вашем", чтобы присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира

Об этом сообщает Офис президента.

Об этом Зеленский заявил в понедельник, 27 января, после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Освенцим.

Глава государства отметил, что почетного звания Праведника народов мира официально удостоены более 2,5 тыс. украинцев, хотя тех, кто спасал евреев, рискуя собственной жизнью, было значительно больше.

"Это люди большого сердца и такой же большой отваги. Не могу не вспомнить и о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста "Яд Вашем" присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я присоединяюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", - подчеркнул президент.

Зеленский также вспомнил командира танка Т-34 Игоря Побирченко, который вместе с экипажем первым разбил ворота концлагеря Аушвиц, и солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, вошедших в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого украинского фронта освобождали лагерь.

Президент напомнил, что среди шести миллионов жертв Шоа (катастрофы европейского еврейства - ред.) каждый четвертый был из Украины.