В Украине пока 11913 больных коронавирусом. За сутки - 502 новых
Об этом передает Еспресо.TV .
За сутки зафиксировано 502 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 435 случаев;
Волынская область - 324 случая;
Днепропетровская область - 448 случаев;
Донецкая область - 70 случаев;
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Житомирская область - 423 случая;
Закарпатская область - 508 случаев;
Запорожская область - 275 случаев;
Ивано-Франковская область - 965 случаев;
Кировоградская область - 397 случаев;
Киев - 1511 случаев;
Киевская область - 784 случая;
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Львовская область - 473 случая;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 149 случаев;
Одесская область - 409 случаев;
Полтавская область - 222 случая;
Ровенская область - 726 случаев;
Сумская область - 110 случаев;
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Тернопольская область - 868 случаев;
Харьковская область - 348 случаев;
Херсонская область - 136 случаев;
Хмельницкая область - 115 случаев;
Черновицкая область - 1818 случаев;
Черкасская область - 308 случаев;
Черниговская область - 54 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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