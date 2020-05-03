В Украине пока 11913 больных коронавирусом. За сутки - 502 новых

3 мая, 2020, 09:52

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 3 мая 2020 года, в Украине выявлено 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждено в 829 детей и 2325 медиков

Об этом передает Еспресо.TV .

За сутки зафиксировано 502 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 435 случаев;

Волынская область - 324 случая;

Днепропетровская область - 448 случаев;

Донецкая область - 70 случаев;

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Житомирская область - 423 случая;

Закарпатская область - 508 случаев;

Запорожская область - 275 случаев;

Ивано-Франковская область - 965 случаев;

Кировоградская область - 397 случаев;

Киев - 1511 случаев;

Киевская область - 784 случая;

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Львовская область - 473 случая;

Луганская область - 37 случаев;

Николаевская область - 149 случаев;

Одесская область - 409 случаев;

Полтавская область - 222 случая;

Ровенская область - 726 случаев;

Сумская область - 110 случаев;

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Тернопольская область - 868 случаев;

Харьковская область - 348 случаев;

Херсонская область - 136 случаев;

Хмельницкая область - 115 случаев;

Черновицкая область - 1818 случаев;

Черкасская область - 308 случаев;

Черниговская область - 54 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 8348 пациентов, из них 680 детей и 1924 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3565 человек, из них 149 детей и 401 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 158 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 288 человек, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1547 пациентов уже выздоровели, из них 352 медработники. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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