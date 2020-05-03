Джонсон заявил, что медики были готовы объявить о его смерти

3 мая, 2020, 18:51

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который болел коронавирусом, заявил, что медики были готовы объявить о его смерти

Об этом со ссылкой на The Sun сообщает Укринформ .

По словам Джонсона, во время его пребывания в больнице с коронавирусом был момент, когда медики были готовы объявить о его смерти.

"Это был тяжелый момент, я не буду этого отрицать. У них была стратегия сценарию смерти "по сталинскому типу". Я не был в отличной форме, и я знал, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей были все возможные меры, что делать, если что-то пошло не так. Но плохой момент наступил, когда было 50/50, что они собирались поставить трубку в мое горло. В конце концов они дали мне кислородную маску, и я получал литры и литры кислорода ", - рассказал Джонсон.

Также британский премьер, который в течение нескольких дней перед тем, как попасть в больницу, самоизолировался на Даунинг-стрит, сказал, что трудно поверить, что его состояние здоровья так быстро ухудшилось, и он не мог понять, почему ему не становится лучше, когда он попал в больницу.

Напомним, 12 апреля Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом, выписали из больницы .

27 апреля он вернулся к работе.

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