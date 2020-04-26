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Espreso.tvМирБританский премьер Джонсон, переболевший COVID-19, возвращается к работе

Британский премьер Джонсон, переболевший COVID-19, возвращается к работе


фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирус, 27 апреля вернется к исполнению своих обязанностей

Об этом сообщила пресс-служба британского премьера, сообщает Reuters.

"55-летний Джонсон вернется к работе в правительстве на фоне экономических последствий ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса, а также роста числа умерших", - отметили в Reuters.

Обязанности Джонсона временно исполнял министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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