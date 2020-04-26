Британский премьер Джонсон, переболевший COVID-19, возвращается к работе
26 апреля, 2020, 18:24
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес коронавирус, 27 апреля вернется к исполнению своих обязанностей
Об этом сообщила пресс-служба британского премьера, сообщает Reuters.
"55-летний Джонсон вернется к работе в правительстве на фоне экономических последствий ограничений, направленных на сдерживание распространения вируса, а также роста числа умерших", - отметили в Reuters.
Обязанности Джонсона временно исполнял министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
- Напомним, 12 апреля Бориса Джонсона, который переболел коронавирусом, выписали из больницы.
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