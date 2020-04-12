Британского премьера Джонсона выписали из больницы
12 апреля, 2020, 16:11
Премьер министра Великобритании Бориса Джонсона, который заболел коронавирус, выписали из больницы
Об этом со ссылкой на Sky News сообщает РБК-Украина.
По словам представителя британского правительства, Джонсона выписали из больницы, однако он продолжит восстанавливаться от коронавируса и не сразу приступит к работе.
"Премьер министр выписан из больницы, чтобы продолжить свое выздоровление в его имении в Чекерсе. По совету медицинской бригады Джонсон не сразу вернется к работе. Он хотел бы поблагодарить всех в Сент-Томасе за заботу, которую он получил", - заявил представитель правительства.
- Напомним, 11 апреля в Великобритании заявили о прогрессе премьер-министра Бориса Джонсона в борьбе с COVID-19.
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