Дуда выступил за президентские выборы по почте. Оппозиция против
Об этом он заявил в интервью Nasz Dziennik , передает Еспресо.TV .
"Это решение было использовано несколько дней назад в Баварии, в регионе, где бушует эпидемия. Тем не менее, выборы проводились в заочном режиме. Явка составила более 50%. Выборы прошли успешно. Мы тоже можем применить подобное у себя", - отметил Дуда .
По мнению действующего польского президента, подобное нужно для того, чтобы "не подвергать опасности жизни и здоровье граждан".
"Голосование путем переписки было бы чем-то новым в Польше, но условия и условия сейчас также необычные", - добавил Дуда.
При этом журналист Дариуш Погожельский, который вел эту беседу, спросил главу польского государства, шансы быть переизбранным у которого сейчас очень велики:
"Оппозиция ставит под сомнение этот метод (голосования - ред.). Вы не боитесь, что если явка на 10 мая будет низкой, у Вас - а Вы являетесь фаворитом этих выборов - полученный мандат будет не слишком сильным?".
"Вопрос моего сильного мандата - не самое важное. Самое важное жизни и здоровья граждан. Нужно заботиться о порядке в государстве, поддерживая преемственность власти, которая должна противодействовать кризису и его последствиям. После эпидемии следует восстановить экономику и восстановить быстрое развитие Польши. Нужно будет принять много важных решений, принять много нормативно-правовых актов и наблюдать за тем, как они работают. Нужно будет хорошее сотрудничество между государственными органами, и это большой вызов ", - ответил на это Дуда.
Вместе с тем, добавил президент Польши, если 10 мая выборы все же не состоятся, их тогда надо проводить, когда это будет "безопасным".
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