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Espreso.tvОбществоВ Киеве количество зараженных Covid-19 выросло на 41 человек и достигло 1494

В Киеве количество зараженных Covid-19 выросло на 41 человек и достигло 1494

За прошедшие сутки в Киеве подтвержден 41 новый случай заболевания Covid-19, в частности 5 - у медиков

Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 41 человек. 5 из них - медики. В настоящее время в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания Covid-19", - написал мэр в фейсбуке.

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Заболели 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет, а также 19 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет.

Один из них - из Киево-Печерской Лавры и один - священник храма преподобного Феодора Освященного, на улице Овруцкой.

"Не надо недооценивать угрозу и пренебрегать элементарными правилами безопасности! Особенно, во время ослабления ограничений. Чтобы все это время карантина не оказалось бесполезным. Чтобы не произошло стремительного роста числа инфицированных", - призвал Кличко.

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