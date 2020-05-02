В Белом доме заявили, когда следует ожидать второй волны Covid-19

2 мая, 2020, 20:56

Несмотря на то, что темпы распространения коронавируса постепенно снижаются в ряде стран, пока не следует планировать досуг и возвращение в офисы. Ведь эпидемия может вернуться в любой момент

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, сообщает Еспрессо.TV со ссылкой на CNN.

"Я почти уверен, что он вернется, потому что вирус обладает высокой способностью передаваться, и он распространен во всем мире", - отметил Фаучи.

По его мнению, американцев может ждать "плохая осень и плохая зима", если страна вовремя не будет готова.

Как уже сообщалось, МЗ надеется, что украинцы воспользуются "тумблером терпения". Иначе будет 120-140 тыс. смертей, отмечает главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine