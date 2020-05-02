МЗ надеется, что украинцы воспользуются "тумблером терпения". Иначе будет 120-140 тыс. смертей

2 мая, 2020, 20:37

Полная отмена карантина без введения обоснованных профилактических мер это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года

Такие данные в субботу, 2 мая 2020 года, привел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.

"Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях!" - подчеркнул чиновник у себя на Фейсбуке.

По его словам, сейчас в Минздраве мы уже финализируем "временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и т.п." Вскоре они будут обнародованы.

"И как бы уже не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпения, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", - добавил Ляшко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine