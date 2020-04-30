В Москве со стрельбой задержали нарушителя самоизоляции
Об этом сообщает Znak.com .
Нарушителя самоизоляции, который пытался скрыться на автомобиле, задержали в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
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Задержание нарушителя режима самоизоляции сопровождалось стрельбой, уточнили в ведомстве.
Напомним, в Российской Федерации за прошедшие сутки подтвердили 7099 новых случаев заболевания коронавирусом, что является рекордным показателем. В РФ отметили, что около 40% новых инфицированных не имели клинических симптомов заболевания. Большинство новых случаев были подтверждены в Москве - 3093.
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