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Espreso.tvОбществоВ России - новый антирекорд заболеваемости коронавирусом, более 100 тыс. инфицированных

В России - новый антирекорд заболеваемости коронавирусом, более 100 тыс. инфицированных


фото: reuters
За сутки в России коронавирус диагностировали у 7009 человек - это новый суточный антирекорд, всего в стране заражены 106 498 человек

Согласно официальным данным, новые случаи зарегистрированы в 85 регионах, больше всего снова в Москве - 3 093. В Московской области - 793 новых случая, в Санкт-Петербурге - 336, в Дагестане - 158, в Нижегородской области - 150.

За минувшие сутки в России умер 101 пациент с коронавирусом, всего в стране зафиксировано 1073 летальных случая.

Кроме того, за сутки выздоровели 1333 человека, всего - 11619.

Россия стала восьмой страной в мире, где число зараженных коронавирусом превысила 100 000.

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Кроме России более 100 000 случаев выявлено в Турции, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании и США.

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