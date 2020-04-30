Рада саботировала законопроект, который продлил бы налоговые льготы бизнеса до конца карантина, - Железняк
Об этом Ярослав Железняк написал в Facebook.
"Рада все-таки саботировала законопроект # 3329-д и затянула рассмотрение 2-м чтением. Законопроект должен был продлить до конца карантина налоговые льготы и послабления для бизнеса, срок которых истекает уже сегодня!" - заявил он.
По мнению нардепа, предприниматели и граждане стали разменной монетой политических интересов.
"Законопроект в целом запретил бы еще и назначать на должности "нужных" людей без конкурса", - подчеркнул политик.
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Он добавил, что на голосование за законопроект есть неделя.
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