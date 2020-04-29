Таможня, Госаудитслужба, Укравтодор: правительство хочет протянуть норму о назначении руководителей без конкурса - "Голос"

29 апреля, 2020, 16:47

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что правительство пытается, воспользовавшись карантином, протолкнуть назначения на ключевые посты в государстве без конкурса

Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Facebook.

"Правительство пытается использовать "карантинные" законы, чтобы быстро назначить топ-чиновников на таможне, ГФС и в других местах. Мы, конечно, это пытаемся остановить. И только публичное давление может восстановить справедливость", - заявил депутат.

Он отметил, что налоговый комитет ВР 29 апреля "буквально в "боях" поддержал за основу и в целом очень важный антикризисный законопроект 3329-2, что дает льготы медикам, продолжает налоговые льготы для бизнеса и улучшает регулирование во многих сферах.

По словам Железняка, только решение сразу за основу и в целом поможет внедрить нормы закона во время карантина.

"Буквально день-два задержки в принятии и подписании, и все. Это уже бизнесу и медикам не поможет", - добавил он.

"Но оказалось, что у этого закона есть враги. И интересует их лишь одна норма (!!!), а именно возможность сейчас под прикрытием карантина попризначаты БЕЗ конкурса БЕЗ прозрачной процедуры отбора людей на ключевые должности. Конкурс за 1 день на налоговую с заранее известными кандидатом мы уже увидели. Сейчас будут еще ", - подчеркнул депутат.

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В комментарии Эспрессо Ярослав Железняк отметил, что речь идет о назначении без конкурса, в частности на главу Госаудитслужбы, Укравтодора и таможни.

Он подчеркнул, что народные депутаты, практически от всех фракций и групп, пытаются "не дать правительству манипулировать и за один день назначить всех кандидатов (времен Януковича) на вечно".

В законопроекте прописали норму об отзыве временно назначенных на госдолжности через месяц после окончания карантина.

"Если такие классные кандидаты, то пусть идут на процедуру нормального конкурса. И именно эту норму пытался Минфин сбить сегодня на комитете", - отметил политик.

Железняк считает, что правительство будет пытаться затянуть процесс и не дать нам принять этот закон. Также он добавил, что Офис президента поддерживает такую инициативу правительства.

"Если завтра будут пытаться затянуть закон только на первое чтение - это предательство. Если завтра не дадут спикеру парламента подписать сразу закон - это предательство. Если сегодня будут находить какие-то недостатки и прочее в этом законе - это тоже очень выглядит как попытка затянуть", - заявил нардеп.

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