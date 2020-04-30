"Зеленский прикрывает себя PR-акциями": Княжицкий о встрече президентом "Мрии"

30 апреля, 2020, 21:40

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что встреча президентом Владимиром Зеленским самолета "Мрия", который привез коммерческие средства индивидуальной защиты для врачей - это PR-акция

Об этом Княжицкий сказал в эфире программы "Говорит Большой Львов", передает Еспресо.TV.

"Очень легко войти в карантин и "бить себя в грудь" и думать, что ты прикроешь себя различными PR-акциями.

Когда прилетает самолет "Мрия" огромный с товарами, которые купили просто коммерсанты для продажи, а президент его встречает и аплодирует... Ты тут при чем? Коммерсанты привезли себе самолет. Мало того, что привезли себе самолет, то как пишут СМИ, сертификаты были подделаны. И то, что там привезли, может представлять угрозу для наших врачей. Президент аплодирует, потому что дешевый пиар. А дальше что? Зашли в карантин - дальше что? Что с экономикой делать?" - сказал Княжицкий.

Он отметил, что это вопросы, на которые "непрофессиональная власть не имеет никакого ответа".

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