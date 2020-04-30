"Зеленский прикрывает себя PR-акциями": Княжицкий о встрече президентом "Мрии"
Об этом Княжицкий сказал в эфире программы "Говорит Большой Львов", передает Еспресо.TV.
"Очень легко войти в карантин и "бить себя в грудь" и думать, что ты прикроешь себя различными PR-акциями.
Когда прилетает самолет "Мрия" огромный с товарами, которые купили просто коммерсанты для продажи, а президент его встречает и аплодирует... Ты тут при чем? Коммерсанты привезли себе самолет. Мало того, что привезли себе самолет, то как пишут СМИ, сертификаты были подделаны. И то, что там привезли, может представлять угрозу для наших врачей. Президент аплодирует, потому что дешевый пиар. А дальше что? Зашли в карантин - дальше что? Что с экономикой делать?" - сказал Княжицкий.
Он отметил, что это вопросы, на которые "непрофессиональная власть не имеет никакого ответа".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
- Напомним, волонтер Роман Доник заявил, что на самолете из Китая, который встречал президент Владимир Зеленский, были защитные костюмы с поддельными сертификатами качества.
Читайте также
-
27 апреля, 2020 Виталий Портников: Для Лаврова мир – это капитуляция
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-
-
25 апреля, 2020 Играй, как доктор Хаус
Читайте также
-
-
26 апреля, 2020 Стручковый перец. Путешественник, революционер, шутник
-