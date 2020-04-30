"Задумайтесь о родных": Степанов призвал украинцев не ходить на митинги

30 апреля, 2020, 10:21

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что посещение митингов опасно для здоровья его участников и их близких из-за распространения коронавируса

Об этом глава МЗ заявил 30 апреля во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Когда вы ходите на митинги или начинаете нарушать карантин, задумайтесь не только о себе - подумайте о родных и близких, которых вы можете инфицировать, заразившись на тех или иных мероприятиях", - подчеркнул Степанов.

Глава МЗ посоветовал подумать о "маме и папе", которые могут находиться в группе риска или по возрасту, или могут иметь хронические заболевания.

"Я вас прошу, я вас призываю придерживаться карантинных мероприятий ... Я прошу вас оставаться дома на майские праздники", - добавил Степанов.

Накануне, 29 апреля, под стенами Кабмина на Грушевского состоялась акция протеста против карантинных ограничений.

По состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 261 - смертельный, 1238 пациентов выздоровели.

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