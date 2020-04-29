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Espreso.tvОбществоУ Кабмина началась акция протеста против карантина, произошли столкновения с полицией

У Кабмина началась акция протеста против карантина, произошли столкновения с полицией


фото: www.slovoidilo.ua
В среду, 29 апреля, под стенами Кабмина на Грушевского началась акция протеста против карантина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Протестующие требуют, в частности, разблокировать работу малого бизнеса с 1 мая. Представители малого бизнеса возмущаются блокировкой их работы на фоне продолжения работы крупных торговых сетей.

Во время акции состоялась потасовка с сотрудниками полиции.

В сети начали появляться видео с места событий.

  • Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу-"слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.

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