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Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом заразились уже 10406 человек, за сутки - 540 новых случаев

В Украине коронавирусом заразились уже 10406 человек, за сутки - 540 новых случаев

По состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 261 - смертельный, 1238 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 29 апреля были зафиксированы 540 новых случаев.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

  • Винницкая область - 417 случаев;
  • Волынская область - 280 случаев;
  • Днепропетровская область - 347 случаев;
  • Донецкая область - 68 случаев;
  • Житомирская область - 374 случая;
  • Закарпатская область - 419 случаев;
  • Запорожская область - 243 случая;
  • Ивано-Франковская область - 862 случая;
  • Кировоградская область - 391 случай;
  • г. Киев - 1401 случай;
  • Киевская область - 664 случая;
  • Львовская область - 430 случаев;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Николаевская область - 126 случаев;
  • Одесская область - 277 случаев;
  • Полтавская область - 203 случая;
  • Ровенская область - 637 случаев;
  • Сумская область - 102 случая;
  • Тернопольская область - 779 случаев;
  • Харьковская область - 249 случаев;
  • Херсонская область - 111 случаев;
  • Хмельницкая область - 82 случая;
  • Черновицкая область - 1571 случай;
  • Черкасская область - 290 случаев;
  • Черниговская область - 50 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 апреля 2020 года в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщения о подозрении на COVID-19.

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