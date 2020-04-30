В Украине коронавирусом заразились уже 10406 человек, за сутки - 540 новых случаев

30 апреля, 2020, 09:21

По состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 261 - смертельный, 1238 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 29 апреля были зафиксированы 540 новых случаев.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Винницкая область - 417 случаев;

Волынская область - 280 случаев;

Днепропетровская область - 347 случаев;

Донецкая область - 68 случаев;

Житомирская область - 374 случая;

Закарпатская область - 419 случаев;

Запорожская область - 243 случая;

Ивано-Франковская область - 862 случая;

Кировоградская область - 391 случай;

г. Киев - 1401 случай;

Киевская область - 664 случая;

Львовская область - 430 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 277 случаев;

Полтавская область - 203 случая;

Ровенская область - 637 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 779 случаев;

Харьковская область - 249 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 82 случая;

Черновицкая область - 1571 случай;

Черкасская область - 290 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 апреля 2020 года в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщения о подозрении на COVID-19.

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