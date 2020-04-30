"Шахтер" выдвинул кандидатом на пост президента УПЛ телеведущего
30 апреля, 2020, 13:47
Донецкий "Шахтер" выдвинул телевизионщика Михаила Метревели кандидатом на пост президента УПЛ
Об этом сообщает " ТаТоТаке ".
Метревели является постоянным участником программы "Великий футбол", в которой он выступает в роли эксперта.
Его соперниками в президентской гонке УПЛ является Олег Смалийчук, работавший вице-президентом львовских "Карпат" с ноября 2017 по май 2019. Еще одним кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко .
Выборы состоятся 25 мая на общем собрании клубов Украинской премьер-лиги.
- 27 апреля Смалийчук стал кандидатом на пост президента Украинской Премьер-лиги.
- 24 апреля стало известно, что выборы нового президента Украинской Премьер-лиги состоятся 25 мая.
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