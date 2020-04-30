"Шахтер" выдвинул кандидатом на пост президента УПЛ телеведущего

30 апреля, 2020, 13:47

Донецкий "Шахтер" выдвинул телевизионщика Михаила Метревели кандидатом на пост президента УПЛ

Об этом сообщает " ТаТоТаке ".

Метревели является постоянным участником программы "Великий футбол", в которой он выступает в роли эксперта.

Его соперниками в президентской гонке УПЛ является Олег Смалийчук, работавший вице-президентом львовских "Карпат" с ноября 2017 по май 2019. Еще одним кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко .

Выборы состоятся 25 мая на общем собрании клубов Украинской премьер-лиги.