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Espreso.tvСпорт"Шахтер" выдвинул кандидатом на пост президента УПЛ телеведущего

"Шахтер" выдвинул кандидатом на пост президента УПЛ телеведущего


фото: footballua.tv
Донецкий "Шахтер" выдвинул телевизионщика Михаила Метревели кандидатом на пост президента УПЛ

Об этом сообщает " ТаТоТаке ".

Метревели является постоянным участником программы "Великий футбол", в которой он выступает в роли эксперта.

Его соперниками в президентской гонке УПЛ является Олег Смалийчук, работавший вице-президентом львовских "Карпат" с ноября 2017 по май 2019. Еще одним кандидатом на пост президента УПЛ является Александр Шевченко .

Выборы состоятся 25 мая на общем собрании клубов Украинской премьер-лиги.

 
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