 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВыставить счет за пандемию: Трамп изучает несколько вариантов ответственности для Китая за коронавирус

Выставить счет за пандемию: Трамп изучает несколько вариантов ответственности для Китая за коронавирус


фото: reuters
США рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

На вопрос журналистки, готовы ли США по примеру Германии, которая якобы выставила Китая счет за вспышку нового коронавируса, Трамп допустил, что Вашингтон может выдвинуть финансовые претензии Пекину.

Читайте также:   Китай скрывал информацию о коронавирусе 6 дней, которые стали ключевыми, - AP

"Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения", - отметил он.

При этом Трамп добавил, что в США проводят "серьезное расследование" действий властей Китая во время вспышки коронавируса в Ухане.

Читайте также: "Самое дорогое правительственное прикрытие всех времен": коронавирус мог быть искусственно создан в уханськой лаборатории, - Fox News

По словам Трампа, можно было остановить коронавирус на месте и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 апреля, 2020 вторник

больше новостей

28 апреля, 2020 вторник

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать