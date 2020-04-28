Выставить счет за пандемию: Трамп изучает несколько вариантов ответственности для Китая за коронавирус
Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.
На вопрос журналистки, готовы ли США по примеру Германии, которая якобы выставила Китая счет за вспышку нового коронавируса, Трамп допустил, что Вашингтон может выдвинуть финансовые претензии Пекину.
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"Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения", - отметил он.
При этом Трамп добавил, что в США проводят "серьезное расследование" действий властей Китая во время вспышки коронавируса в Ухане.
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По словам Трампа, можно было остановить коронавирус на месте и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
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