Количество больных коронавирусом в мире превысило 3,2 млн
30 апреля, 2020, 11:49
По состоянию на утро 30 апреля в мире зафиксировано 3220346 случаев коронавируса
Умерло в связи с болезнью 228236 человек, выздоровели - 1 миллиона 356 человека, свидетельствуют данные Worldometer .
В США зарегистрировано 1064572 случая COVID-19, в частности 61 669 летальных случаев.
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В Испании - 236 899 случаев (24 275 летальных и 132929 случаев выздоровления).
В Италии - 203 591 случай (27682 погибших и 132 929 вылечились).
В Украине коронавирусом заразились уже 10406 человек.
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