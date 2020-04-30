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Espreso.tvОбществоКоличество больных коронавирусом в мире превысило 3,2 млн

Количество больных коронавирусом в мире превысило 3,2 млн


фото: reuters
По состоянию на утро 30 апреля в мире зафиксировано 3220346 случаев коронавируса

Умерло в связи с болезнью 228236 человек, выздоровели - 1 миллиона 356 человека, свидетельствуют данные Worldometer .

В США зарегистрировано 1064572 случая COVID-19, в частности 61 669 летальных случаев.

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В Испании - 236 899 случаев (24 275 летальных и 132929 случаев выздоровления).

В Италии - 203 591 случай (27682 погибших и 132 929 вылечились).

В Украине коронавирусом заразились уже 10406 человек.

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