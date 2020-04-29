Во Франции предложили необычный способ спасти футбольный сезон

29 апреля, 2020, 15:18

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола предлагает завершить национальный чемпионат в формате плей-офф

Об этом сообщает L'Equipe .

Ола считает, что пока нет смысла спешить...

"У меня не обязательно должно быть такое же мнение, как у моих коллег, особенно со второго и третьего места. Я думаю, что есть альтернативный вариант: закончить чемпионат серией плей-офф для верхней и нижней частей таблиц. Возможно, он пройдет в июле или августе без болельщиков. Нет смысла спешить. Что-то мне подсказывает, что, может быть, в предложенных правилах есть еще место для завершения чемпионата ", - сказал Жан-Мишель Ола.

В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно текущей турнирной таблицы, в Лигу чемпионов выходят ПСЖ, "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы попадают "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза". "Лион" идет на седьмом месте.