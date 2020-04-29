Во Франции предложили необычный способ спасти футбольный сезон
Об этом сообщает L'Equipe .
Ола считает, что пока нет смысла спешить...
"У меня не обязательно должно быть такое же мнение, как у моих коллег, особенно со второго и третьего места. Я думаю, что есть альтернативный вариант: закончить чемпионат серией плей-офф для верхней и нижней частей таблиц. Возможно, он пройдет в июле или августе без болельщиков. Нет смысла спешить. Что-то мне подсказывает, что, может быть, в предложенных правилах есть еще место для завершения чемпионата ", - сказал Жан-Мишель Ола.
В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно текущей турнирной таблицы, в Лигу чемпионов выходят ПСЖ, "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы попадают "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза". "Лион" идет на седьмом месте.
- Напомним, 28 апреля французское правительство приняло решение не восстанавливать спортивные турниры к осени, что означает досрочное завершение национального чемпионата по футболу .
- 29 апреля стало известно, что после досрочного завершения футбольного сезона, участников еврокубков от Франции будут определять по турнирным положением на момент остановки турнира.
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