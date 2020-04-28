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Espreso.tvСпортПервый европейский топ-чемпионат досрочно завершен из-за коронавируса

Первый европейский топ-чемпионат досрочно завершен из-за коронавируса


фото: Getty Images
Французское правительство приняло решение не возобновлять спортивные турниры до осени, что означает досрочное завершение национального чемпионата по футболу

Об этом сообщает L'equipe.

"Крупные спортивные события не будут проводиться до сентября. Мы не сможем возобновить футбольный сезон-2019/20", - заявил чиновник. Филипп отметил, что в первую очередь это касается контактных видов спорта - футбола, баскетбола и других", - сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп

В течение мая руководство Лиги 1 будет принимать решение кто будет признан чемпионом, кому достанутся путевки в еврокубки, а также вопросы вылета из элитного дивизиона.

За десять туров до финиша в чемпионате Франции лидирует ПСЖ, который опережает "Марсель" на 12 очков. Лига 1 стала первым из топ-чемпионатов, который не будет доигрывать сезон.

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