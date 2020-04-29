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Espreso.tvСпортСтало известно, кто будет представлять Францию в следующей Лиге чемпионов

Стало известно, кто будет представлять Францию в следующей Лиге чемпионов


фото: Getty Images
После досрочного завершения футбольного сезона, участников еврокубков от Франции будут определять по турнирному положению на момент остановки турнира

Об этом сообщает Le Telegramme .

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре подтвердил, что сезон в стране завершен досрочно, поскольку проведение спортивных соревнований в стране запрещено до сентября.

"Сезон в Лиге 1 и Лиге 2 завершен, как и в женском чемпионате. Участников еврокубков будем определять по последнему туру, если нам не удастся доиграть Кубок Франции и "Сент-Этьен" не победит. Я бы хотел, чтобы в начале августа мы сыграли финал кубка и финал Кубка лиги, а затем начали сезон 2020/2021, но уверенности никакой нет. С Лиги 1 вылетят две команды, их места займут два лидера Лиги 2 ", - сказал Ле Гре.

В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно текущей турнирной таблице, в Лигу чемпионов выходят ПСЖ, "Марсель" и "Ренн", в Лигу Европы попадают "Лилль" и "Реймс", вылетают "Амьен" и "Тулуза".

  • Напомним, 28 апреля французское правительство приняло решение не восстанавливать спортивные турниры до осени, что означает досрочное завершение национального чемпионата по футболу .

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