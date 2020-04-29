В Беларуси за сутки - около тысячи новых случаев коронавируса
Всего в стране уже зарегистрировано 13 181 случай, сообщает TUT.by со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
"В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрировано 13181 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки количество инфицированных выросло на 973 человека", - говорится в сообщении.
Это рекордное количество с начала вспышки коронавируса в стране.
Как сообщили в министерстве, выздоровели и выписаны 2072 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента.
Как сообщалось, по состоянию на утро 29 апреля коронавирусом по всему миру заболели 3138686 человек, в том числе 956 016 выздоровели и 218 тысяч погибли.
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