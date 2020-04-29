Коронавируса в мире заразились 3,13 миллиона человек

29 апреля, 2020, 12:58

По состоянию на утро 29 апреля коронавирусом по всему миру заболели 3 138 686 человек, 956 016 из них выздоровели и 218 тысяч погибли

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В США пока зафиксировано 1 035 765 случаев коронавируса, из них 59 266 летальных и 142238 человек выздоровели.

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В Испании зарегистрировано 232 128 случаев, а в Италии 201 505.

В Великобритании насчитывается 161 911 больных, в том числе 21 678 человек погибли.

В Китае зафиксировано 22 новых случая, после чего количество зараженных достигло 82 858 человек.

Лидерами по темпам распространения заболеваемости являются США (25 409 новых случаев в течение суток) и Россия (6411 новых случаев за сутки).

В Украине COVID-19 заразились уже 9866 человек.